Firmar un acuerdo de paz no les permite obstruir a la justicia: regaño de juez a las FARC

El llamado de atención se dio en el proceso por la muerte de Jaime Garzón. Negativa de tres exguerrilleros a declarar por orden del Secretariado generó la molestia.

El llamado de atención se dio en el proceso por la muerte de Jaime Garzón. Negativa de tres exguerrilleros a declarar por orden del secretariado generó la molestia.

Una presunta orden del secretariado de las FARC, revelada por tres exguerrilleros condenados por múltiples delitos, y presos en la cárcel La Picota, deja al descubierto el limbo en el que quedaría el proceso por el asesinato de Jaime Garzón. Así explicó uno de ellos porque no siguen declarando ante la justicia ordinaria.

"He tomado la decisión, además me han dicho también del secretariado no más declaraciones, no más cosas porque todo se va a encargar la justicia especial de paz. Lo que tengan que declarar, lo que tengan que decir, lo va a hacer en la justicia especial de paz. Entonces por ese motivo, lo lamento pero no voy a hacer más declaraciones", dijo Darwin Lisímaco Betancourt al juez.

La rebeldía judicial de Betancourt, Libardo Rojas Castañeda y Davilco Guerrero Pérez, en su momento informantes de la brigada 13 del Ejército, provocó la primera compulsa de copias que alcanza al secretariado de esa guerrilla, que sería investigado por obstruir la justicia ordinaria.

“No existe justificación alguna para que los procesos se paren. Solo hay firmada la paz, solo se está tratando de cumplir unos acuerdos, solo se está conformando un tribunal, y todavía desconocemos cómo van a ser los criterios, ¿y entre tanto qué?”, les aseguró a los guerrilleros el juez segundo penal especializado.

Se esperaba que los testigos detallaran el plan criminal de la banda La Terraza, de Medellín, y la participación de Alex Sampedro, quien le habría disparado a Garzón; alias ‘Yilmar’ y alias ‘el negro Elkin’.

Pero de acuerdo a su declaración, la orden impartida por el secretariado es para sus simpatizantes que son actualmente procesados o que han sido testigos en todo el país de actos relacionados con el conflicto.

La compulsa de copias fue respaldada por la Fiscalía y la defensa del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, el único oficial procesado por este crimen.