Fiscal Francisco Barbosa dice que el ELN no sería “tan imbécil de atribuirse" plan en su contra

Tras una reunión encabezada por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en la que estuvieron presentes la cúpula militar y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, este último habló del presunto atentado que estaría planeando el ELN, información que ha sido desmentida por la guerrilla colombiana.



Sobre el pronunciamiento del grupo ilegal, el fiscal Barbosa afirmó que “uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes”.

Añadió que “lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis”.

Francisco Barbosa también envió un mensaje a “aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN”.

Por eso pidió “que se miren objetivamente las circunstancias”, al tiempo que agradeció la solidaridad del Gobierno Nacional frente a la denuncia realizada.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que se le “dará toda la protección requerida al señor fiscal”.

Respecto a la información que tiene la Fiscalía General de la Nación sobre el supuesto atentado contra Francisco Barbosa, recalcó que se debe adelantar el proceso de “verificación de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo”.



Horas antes, el congresista Ariel Ávila dijo que habría que realizarse una evaluación para determinar si habría alguna ruptura dentro del ELN que estaría generando este tipo de hechos.

“La pregunta es si eso fue antes o no de firmar el cese al fuego, pareciera que fue en julio, eso significaría que fue al límite y por tanto pues esto sí significaría una crisis en la mesa; y lo otro es saber si el ELN tiene voluntad de paz o si eso lo hizo un pedazo la estructura y eso lo hizo desobedeciendo órdenes, lo cual pues deja al traste la posibilidad de que el grupo esté unido, pero sí es un mal mensaje a la legitimidad del proceso”, expresó.

"Es un muy mal mensaje a la legitimidad del proceso": Ariel Ávila, senador y analista político, habla de la alerta sobre posible atentado terrorista contra el fiscal Barbosa.



En la denuncia del presunto plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa fueron señalados cuatro integrantes de esa guerrilla: alias ‘el Rolo’, integrante del frente urbano nacional; Jaime Galvis Rivera, alias ‘Ariel’, cabecilla frente internacional; Eduardo Galvis Rivera, condenado por el secuestro del avión de Avianca en 1999, y Gonzalo Satélite, cabecilla del frente Luis Enrique León Guerra.