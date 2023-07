Fiscal Francisco Barbosa no apoyará política contra las drogas presentada por gobierno Petro

El fiscal general Francisco Barbosa afirmó este lunes, 17 de julio, que emitirá voto de desaprobación contra la política de drogas que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Lo hará durante el Consejo de Política Criminal.



“Seguiremos defendiendo al país, en el marco de nuestra lucha inclemente contra la criminalidad y con el narcotráfico. Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años de la Fiscalía General de la Nación, contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro”, indicó el jefe del ente investigador.

Según el fiscal Francisco Barbosa, es una política general que no define estrategias claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

“Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Esa política solamente establece una idea de que se explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio como fiscal seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en diferentes campos”, enfatizó.

Por medio de un comunicado, el fiscal Barbosa también subrayó que el documento de la Política Nacional de Drogas (2023-2033), titulado ‘De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida’, “hace exposición de intenciones loables sobre la trascendencia de proteger a la población vulnerable, incluyendo pequeños cultivadores y consumidores, así como de preservar al medio ambiente (…) pero no satisface la necesidad de contar con un Plan contra las Drogas enfocado en estrategias de lucha contra este fenómeno”.



Esta es la carta del fiscal Francisco Barbosa respecto a la política antidrogas:

