Fiscal general propone quitar tres ceros al peso para que plata de criminales se convierta en basura

“Al hacer el cambio de moneda, las organizaciones criminales quedarían sin valor y perderían su poder circulatorio”, según la teoría de Néstor Humberto Martínez.

“Si dejan de ser monedas se van a quedar encaletadas, con lo cual le quitamos toda la riqueza criminal a todas las organizaciones que han venido acumulando patrimonios ilícitos a lo largo de las décadas”, asegura Martínez.

Martínez explicó que “un billete de 1.000 sería un billete de un peso y el que no tenga origen legal, que corresponde a economías criminales, no lo pueden cambiar, no puede entrar al sistema financiero y se pierde la acumulación de patrimonio ilícito”.

Aunque los bancos ven difícil controlar todas las operaciones financieras, señalan que la propuesta del fiscal sí podría resultar efectivas en ciertos casos.

Cambiar la denominación saldría costoso, pero el gerente del Banco de la Republica asegura que es necesario para estar a la altura de los estándares internacionales.