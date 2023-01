Fiscal General respondió a la JEP que ya remitió el expediente sobre Jesús Santrich

Néstor Humberto Martínez añadió que la “totalidad de las pruebas”, tal y como lo pidió la justicia especial, las posee Estados Unidos.

Con una carta de tres páginas, el fiscal general respondió a la petición de urgencia de la JEP, que requirió el expediente del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

La Fiscalía aseguró que ya remitió los documentos, pero hace un reparo a la petición del tribunal de paz, a quien le dijo que acató la orden de la corte.

“Cosa distinta es que esa sala adicione por sí misma la decisión de la Corte Constitucional, pidiendo que la remisión del expediente se haga ‘incluyendo la documentación y respaldo probatorio (audios y videos) que estén en su poder’”, señaló Martínez.

El alto funcionario le dijo a la JEP que la totalidad de las pruebas contra Santrich las tiene la justicia de Estados Unidos, que lo requiere en extradición.

"No, en el expediente realmente no existen esos audios. Les he planteado de nuevo esta circunstancia y he recordado que según la ley de procedimiento la JEP no puede decretar pruebas en el trámite de la extradición”, indicó Martínez.

Sin embargo, el fiscal dijo que la Fiscalía enviaría pruebas del proceso de Marlon Marín, en las que también se relaciona al exjefe guerrillero.

