Fiscal General y ministro de Salud no se ponen de acuerdo en fumigación aérea

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hizo un enérgico llamado al Gobierno para reactivar las fumigaciones de cultivos ilícitos. Durante su intervención, en el Congreso de la República, el jefe del ente investigador reiteró al Presidente Santos que la aspersión es necesaria para tener una política más eficaz para controlar los cultivos ilícitos. El llamado lo hizo a través del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

“Señor ministro, usted escuchó de labios del señor presidente de la República, y si no estoy diciendo la verdad le ruego me rectifique delante del Congreso, el señor presidente dijo que no está dispuesto a botar las llaves de la fumigación al mar. ¿Es cierto o no ministro?”, confrontó Martínez a Gaviria.

A su turno el ministro de Salud aseguró que no se pueden seguir envenenando los campos con estas aspersiones.

“Las comunidades y poblaciones más vulnerables esperan de nosotros una presencia del Estado distinta a la que tuvieron en el pasado, que fue simplemente una avioneta asperjando veneno”, le respondió Gaviria.