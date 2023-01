Fiscal pide a presidente de la Corte Constitucional que aclare vacíos sobre la JEP

Néstor Humberto Martínez dice que por lo menos cinco zonas grises podrían abrir la puerta para una intervención de la Corte Penal Internacional.

En una carta, Martínez le advirtió a Alejandro Linares, presidente del alto tribunal, sobre vacíos en el fallo que le dio viabilidad a la ley estatutaria de la JEP.

Para el fiscal, eso aguajeros podrían generar una intervención de la CPI por las omisiones del Estado a la hora de juzgar delitos de lesa humanidad.

Señala que, en varios casos, la Fiscalía no podría actuar hasta tanto no haya definiciones en la justicia especial, lo que supone el riesgo de que las evidencias de delitos graves no sean investigadas y juzgadas.

En otro aparte el fiscal Martínez dice que hay un vacío para perseguir a quienes participen en conductas delictivas después del primero de diciembre de 2016, luego de que se sellara el acuerdo de paz.

