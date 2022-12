Fiscal procesado por doble homicidio otra vez fue asignado a ciudad donde habría cometido el crimen

Mario Lora asegura que disparó contra las dos personas por defender a su hijo. El hecho ocurrió en 2016, aún no hay decisiones de fondo y sigue en su puesto.

Lora Correa volvió en los últimos días a Montería como fiscal delegado ante el Gaula, tras una resolución de noviembre de 2017 en la que se confirmaba su nombramiento.

Lo que al parecer no fue tenido en cuenta por la fiscalía al momento de nombrarlo, o tal vez no le importó, es que Lora tiene una investigación, en esa misma ciudad, por su presunta responsabilidad en los homicidios de Harold Suárez y Camilo Rodríguez, ocurridos el 19 de junio de 2016.

El funcionario admitió en interrogatorio que disparó en contra de las víctimas, aunque aseguró que fue para defender a su hijo.

"Me vi en la imperiosa necesidad de sacar mi arma de fuego y desplazarme hasta donde ellos están agrediendo a mi menor hijo (...) y para defender su vida e integridad física, le hago un disparo a la persona que, sin razón alguna lo estaba agrediendo (...)", explicó.

Esta versión, sin embargo, se contradice con la de uno de los policías que estaba en el lugar: "llegamos hasta donde estaban los dos sujetos (...) les solicitamos un registro el cual yo lo estaba haciendo, cuando de repente escuche alrededor de cuatro disparos, yo asombrado saqué mi arma de fuego y gire hacia donde se escuchan las detonaciones, y observe al mismo señor que está en el carro blanco con su hijo y su esposa", dice el testigo.

Los familiares de los fallecidos dicen temer ahora posibles retaliaciones del fiscal.

La audiencia preparatoria de juicio contra el fiscal Lora Correa está programada para el 3 de abril.

