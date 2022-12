Fiscal propone que se pueda ‘chuzar’ WhatsApp de personas investigadas

Néstor Humberto Martínez propone que la polémica medida se ponga en práctica con cooperación de las empresas. También se usaría con Telegram.

La controvertida propuesta fue lanzada por el fiscal general desde Cartagena, con el objetivo de acceder a todas las formas de comunicación que utiliza la delincuencia, y a las que no se pueden acceder por las restricciones impuestas por ciertas empresas, como por ejemplo, las de mensajería instantánea.

"Proponemos acuerdos de cooperación para exigir que las empresas proveedoras de servicios de mensajes de texto y voz, como puede ser Whatsapp o Telegram, no puedan operar a través de las empresas de telefonía (…) si no suscriben un acuerdo para desencriptar esas formas de comunicación”, expuso Néstor Humberto Martínez.

Justamente uno de los casos en los que fue necesario pedir ayuda extranjera fue el del asesino y violador de Yuliana Samboní, Rafael Uribe Noguera. En este caso se determinó que se borraron mensajes y ocultó información por parte de sus hermanos.

En este sentido, expertos en tecnologías de la información consideran que si no hay voluntad de las empresas, tampoco hay orden judicial que los obligue a suministrar la información privada de sus usuarios.

La mayoría de las empresas de mensajería instantánea, se rigen bajo las leyes de Estados Unidos, y hasta ahora a lo que pueden acceder los investigadores mediante orden judicial, es a correos electrónicos o a llamadas telefónicas.