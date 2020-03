Fiscal que investigaba sobornos de Odebrecht revela su salida del caso con dura carta

Amparo Cerón dice que esto sucede tras haber citado a expresidentes Pastrana y Uribe, por denuncias sobre campaña Santos, y al empresario Luis Carlos Sarmiento.

Hace 24 horas, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que la investigación por los sobornos de Odebrecht en Colombia la asumirían fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

"En ese sentido, he creado el grupo de tareas especiales de Odebrecht que en adelante se encargará de las investigaciones relacionadas con ese entramado criminal. Ratifico así mi firme compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias", dijo Barbosa.

Horas después, la fiscal Amparo Cerón, quien durante tres años investigó los millonarios sobornos que pago la multinacional brasileña, reveló su salida del caso con una dura carta, en la que manifiesta su sorpresa. Dice que la determinación ocurrió horas después de una importante decisión que ella tomó.

“Aspiro a que su decisión no haya sido originada por las actividades ordenadas a los investigadores del caso, puestos en conocimiento en la mañana de ayer a la vicefiscal y al coordinador de fiscales delegados ante la corte, como lo fueron las citaciones a rendir declaración jurada de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que son quienes denuncian aportes a la campaña política del expresidente Juan Manuel Santos, en la carta que ha sido de público conocimiento", escribió Cerón.

Cerón también llamó a declarar al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de la Ruta del Sol II, obra en la que Odebrecht también pagó sobornos. El fiscal Barbosa le respondió.

“Los fiscales que tienen los casos en la Fiscalía no son dueños de sus expedientes. Me preocupa en grado sumo que haya personas que después de que no le han dado resultados al país durante años en temas hoy se presenten con preocupación. Esperamos fortalecer estas investigaciones y lo digo de nuevo como fiscal general de la nación. No voy a entrar en suspicacias ni en análisis puntuales a comunicaciones que me dirijan”, indicó Barbosa.

La saliente fiscal del caso denunció que fue objeto de un atentado en Valparaíso, Chile, según ella, por la investigación de este sonado caso.