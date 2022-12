Fiscal que mató a dos jóvenes sigue en el puesto y su juicio nada que arranca

Proceso ha pasado por tres fiscales, dos jueces y hasta la Corte Suprema. Los hechos se dieron en Montería el 19 de junio de 2016, hace ya un año y 5 meses.

El señalado por el doble homicidio es Mario Alfonso Lora Correa, hijo del ex magistrado Jairo Lora Villa. Familiares de las víctimas, Camilo Andrés Rodríguez y Harold David Suárez Rivas, exigen justicia.

El hermano de uno de los fallecidos asegura que el todavía funcionario judicial aprovechó cuando la Policía sometió a los jóvenes para dispararles en estado de indefensión.

“Viendo a Harold allá, tirado en el suelo le daba patadas en la cara y le decía hijue***, malp***, ojalá te mueras. Eso te pasa por meterte con nosotros”, declaró Hermes Suárez Rivas.

Los momentos posteriores a la balacera que habría protagonizado el funcionario judicial quedaron en un video de seguridad.

Pese a que el fiscal Lora Correa fue capturado en flagrancia, quedó en libertad. Llo que siguió entonces fue un rosario de dilaciones, impedimentos y aplazamientos, que muchos creían se iba a acabar, cuando el fiscal general, a comienzos de 2017, anunció una nueva audiencia de imputación.

Pero no fue así. A Lora Correa solo le impusieron ciertas restricciones, como no salir de su casa entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como no viajar fuera del país. Todo, pese a que aceptó haber disparado en contra de las víctimas. Según él, lo hizo para defender a su hijo.

“Me vi en la imperiosa necesidad de sacar mi arma de fuego y desplazarme hasta donde ellos están agrediendo a mi menor hijo (...) y para defender su vida e integridad física, le hago un disparo a la persona que, sin razón alguna lo estaba agrediendo (...)”, aseguró Lora a la justicia.

Pero otra cosa, muy distinta, dicen los testigos. Uno de ellos, el patrullero de la policía Enaldo David Polo que resultó también herido el día de los hechos.

“Llegamos hasta donde estaban los dos sujetos. Les solicitamos un registro el cual yo lo estaba haciendo, cuando de repente escuche alrededor de cuatro disparos. Asombrado saqué mi arma de fuego y gire hacia donde se escuchan las detonaciones, y observe al mismo señor que está en el carro blanco con su hijo y su esposa”, dijo el uniformado.

El pasado 21 de septiembre se aplazó una nueva audiencia contra Lora Correa, quien permanece como fiscal especializado contra las bandas criminales en Barranquilla, pese a estar acusado del doble homicidio.

