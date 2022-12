Fiscalía abre investigación por cobro de valorización en Bogotá

De acuerdo con la denuncia, presentada por una organización no gubernamental (ONG), en el cobro se registraron irregularidades en facturación y recaudo, dice un comunicado emitido por la Fiscalía.

Para la el proceso, el ente acusador designó a un fiscal delegado ante los jueces penales del distrito de Bogotá, adscrito ante la Unidad Nacional Anticorrupción para que adelante la recopilación de la información.

Preacuerdo entre Alcaldía y Concejo: postergan cobro de valorización en Bogotá

Ya no habrá que pagar el 29 de abril la contribución. Además, la administración pediría cupo de endeudamiento para incluir obras de la fase III y IV. De acuerdo con lo pactado, los ciudadanos ya no tendrán que pagar la contribución el próximo 29 de abril y se posterga para el próximo semestre.

También se acordó que bajará el monto distribuible de la II fase de valorización, de 550 mil millones de pesos a 330 mil millones de pesos. Se construirán 14 obras para esta etapa.

Para lo correspondiente a las fases III y IV, la administración pediría un cupo de endeudamiento por 43 billones de pesos.

Este jueves continuará la reunión en la Alcaldía entre concejales y administración distrital para discutir el tema. Se espera que el alcalde Petro llame el viernes a extraordinarias para el estudio de este preacuerdo.