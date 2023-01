Fiscalía abrió investigación a alias ‘Popeye’ por amenazas en redes sociales contra Petro

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que la acción se tomó luego de la denuncia hecha por Iván Cepeda.

“La dirección de crimen organizado ya abrió la investigación correspondiente y el caso ha sido asignado”, comentó Martinez frente a las denuncias hechas por el senador.

El congresista del Polo Democrático entabló la acción luego de las amenazas hechas por John Jairo Velásquez a través de Twitter.

"Mi pregunta es por qué este señor, que viene haciendo esto de manera continua y permanente en las redes, que ha sido sorprendido en una fiesta con otros narcotraficantes, en este momento no ha sido debidamente investigado", comentó Cepeda.

En días pasados, el exscicario había trinado: “Malditos petristas. Denuncien mi twit (sic). Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.

Aunque ‘Popeye’ borró el tuit en el que hizo las intimidaciones, este sigue realizando agresivas publicaciones en contra del petrismo.

