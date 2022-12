Fiscalía abrirá indagaciones preliminares a procurador por destitución de Petro

"Son dos líneas de investigación que abrirá la Fiscalía General", dijo Montealegre a periodistas.

Una de las dos indagaciones busca determinar si el procurador general Alejandro Ordóñez violó el principio de igualdad al destituir e inhabilitar por 15 años para cargos públicos a Petro por una supuesta mala gestión en el cambio del sistema de recolección de basuras de la capital colombiana.

La otra indagación tiene que ver con unas declaraciones del empresario Emilio Tapia, involucrado en un caso de corrupción según el cual hubo un complot contra Petro para hacer fracasar el cambio del sistema de basuras de uno privado a uno público.

El Fiscal dijo además que el ente acusador tiene que determinar si la destitución e inhabilitación de Petro fue o no proporcional con la falta de la que se le acusa pues puede haber incurrido, el Procurador, en una "extralimitación de funciones".

"En este momento se cuestiona por qué razón se le impone al alcalde de Bogotá una destitución e inhabilitación de 15 años por defectos en la contratación, no por un caso de corrupción o pérdida de dinero público".

Montealegre recordó "que otras personas que han incurrido en casos graves de corrupción en el país, de desfalco de dineros públicos, se les ha impuesto una sanción menor" que a Petro.

El Fiscal se refirió además a los planteamientos hechos anoche por Petro en el sentido de que constitucionalmente el Alcalde de Bogotá solo puede ser destituido por el Presidente de la República y no por el procurador.

"El balón en este momento está en manos del Presidente de la República quien tendrá que decidir en derecho si la razón la tiene el alcalde o el procurador", agregó el funcionario.

Montealegre dijo además que no comparte la apreciación del presidente Santos de que con la polémica generada por la destitución de Petro esté en riesgo la institucionalidad del país y aseguró que estos debates tiene que darse de una manera abierta.