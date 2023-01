Fiscalía acusó de cinco delitos a Roberto Prieto por caso Odebrecht

Se le complica la situación al exgerente de la campaña Santos Presidente. Dentro de las pruebas del ente acusador hay interceptaciones telefónicas.

Roberto Prieto deberá responder por los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio por su presunta responsabilidad en la adición del contrato Ruta del Sol III.

Prieto negó esos cargos.

Roberto Prieto no aceptó cargos por caso Odebrecht “Nunca he recibido un peso de los señores de Odebrecht. El tema de Otto Bula es la peor infamia que habido sobre la tierra, la peor infamia y eso no está aprobado y el señor Otto Bula hoy dice una cosa y mañana dice otra y es así que cuando va a las otras instancias se queda absolutamente callado”, señaló Prieto.

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló interceptaciones telefónicas en las que hablan Roberto Prieto y Eduardo José Zambrano, representante legal de la firma Yuma, a la que presuntamente habría favorecido para el contrato de la Ruta del Sol III.

La audiencia continuará el próximo 15 de mayo cuando la defensa presente sus argumentos para demostrar la inocencia de Prieto.