Fiscalía acusó de manera formal a Fabián Sanabria por presunto abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Fabián Sanabria , sociólogo y profesor universitario, por el presunto abuso sexual de Steeven López, un joven de 25 años que estaba en busca de una oferta laboral.

Cabe destacar que, según el testimonio del joven, ese hecho ocurrió en el año 2013, justo cuando llegó hasta la vivienda del docente, situada en el centro de Bogotá , a entregarle una hoja de vida.

Tras conocer la denuncia del joven, la Fiscalía General de la Nación lo imputó por el delito de acceso carnal violento.

Conforme al testimonio de Steeven López, él conoció a Fabián Sanabria Sánchez cerca de un establecimiento comercial de la capital del país.

“A él me lo presentó un amigo que se distinguían no sé de dónde, mi amigo ya falleció. Y yo tomé la decisión de seguirlo en redes y, al principio, eran charlas muy amenas y no pasaban de ahí", contó.

No obstante, todo cambió cuando fue hasta el apartamento del profesor a entregarle una hoja de vida.

Según su relato, el docente lo estaba esperando con una bebida: “Estaba extraña y yo me la tomé. Creo, repetí. Pasó un lapso como de media hora en la que me hacía el recorrido (por el apartamento) y yo me empecé a sentir mal, me empecé a sentir con mucho mareo y, casualmente, el tour termina en su habitación".

Incluso, López narra que el profesor lo redujo: “Me tapó la boca. Me dijo que no hiciera las cosas más difíciles, que si me dejaba consentir como los gatos”.

Tras conocer la denuncia, el profesor Fabián Sanabria aseguró que no tiene conocimiento de los hechos relatados por Steeven López: “Yo no puedo referirme a personas que no conozco. Estoy muy interesado en que esto se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo soy el primero que estoy interesado en que esto se esclarezca”.