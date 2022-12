Fiscalía apela fallo que absolvió a Valerie Domínguez

Durante la lectura del fallo absolutorio, juez 38 de conocimiento dijo que en este caso no hay responsabilidad penal porque Domínguez incurrió en un error inducida por su exnovio.

Aseguró que Domínguez sí firmó los documentos para tramitar un subsidio de AIS pero no sabía para qué iban a ser utilizados.

En octubre pasado, Valerie Domínguez fue absuelta porque el juez consideró que la actriz actuó de buena fe al firmar los documentos de Agro Ingreso Seguro que le dio su exnovio.

Según el juez, Dávila "sí conocía entonces qué era el agro", además de que "era un experimentado hombre de negocios", mientras que la actriz "todo lo ignoraba".

Por ello, precisó, el empresario "no perdió la oportunidad e hizo que su ingenua e incauta novia firmara" los documentos para acceder al millonario subsidio agrícola.

Domínguez, "solo firmó los documentos que le presentó" su exnovio, subrayó el juez.

"Lo hizo de buena fe (...) La confianza era legítima", dijo. Y agregó que "no le era exigible la cautela" ya que "confió en lo que su marido le decía, en la legalidad de sus acciones"

Según la Fiscalía, Domínguez había incurrido en los delitos de peculado y falsedad en documento.