Fiscalía apela la absolución de Carlos Cárdenas

Un juez de Bogotá absolvió hoy a Carlos Cárdenas de los cargos de soborno y homicidio agravado que le había imputado la Fiscalía en el proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010. El Ente acusador comunicó que apelará la sentencia.

El juez 27 de conocimiento aseguró que no se encontraron pruebas suficientes que comprobaran la responsabilidad de Cárdenas en la muerte de Colmenares, tras asegurar que la Fiscalía "no probó que su deceso haya sido un homicidio".

"Ante la ausencia total de las pruebas sobre este caso por parte de la Fiscalía, existe una duda razonable sobre la hipótesis de un homicidio como se ha planteado por parte de las autoridades judiciales", señaló el juez en el fallo absolutorio.

Agregó que "si bien es cierto que se ha sustentado la hipótesis del homicidio de Luis Andrés Colmenares, no se ha logrado probar la responsabilidad de Carlos Cárdenas en estos hechos".

El juez dijo además que "los indicios planteados por la Fiscalía se quedan en el campo de la especulación, ya que los hechos no pudieron ser corroborados con certeza ni la tesis del homicidio, ni la participación en el mismo del implicado".

Se enfatizó además que las pruebas que suministró la Fiscalía no demuestran que Cárdenas haya tenido riñas con Colmenares, y que lo haya golpeado en el caño del Parque el Virrey de Bogotá, tal como lo indicaron los falsos testigos en este proceso.

Tras conocer esta sentencia, la Fiscalía anunció que en los próximos cinco días hábiles radicara el recurso de apelación en contra de la decisión judicial.

Los recursos tendrán que ser resueltos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.