Fiscalía conforma grupo especializado para investigar denuncias sobre corrupción en fondos de paz

Casi dos semanas después de las denuncias en Blu Radio sobre presunta corrupción en el manejo de millonarios recursos para municipios golpeados por el conflicto armado se conocen las primeras pistas sobre responsabilidades.

La Fiscalía aseguró que ha conformado un grupo de fiscales especializados e investigadores de policía judicial para adelantar una fase de indagación a numerosos contratos relacionados con proyectos OCAD Paz en varios departamentos de Colombia. Dicen desde la Fiscalía que efectivamente revisaron las denuncias y encontraron varias noticias criminales.

La investigación de Blu Radio señala que los contralores delegados Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz habrían hecho parte de esta red, a lo que el ente de control responde que la vigilancia a regalías y al OCAD Paz se ha realizado con total transparencia y que originó nueve actuaciones de responsabilidad fiscal por más de $66.000 millones y que entre los presuntos responsables aparecen nueve alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar.

“Acá se unieron Contraloría, contratistas, lobistas, Planeación Nacional, pues, no sé, un cuarto del Estado. Entonces, si uno jala la pita, pues hay mucha basura por debajo. Entenderán que los recursos que tenemos son los que son, no tenemos un equipo de investigación de 20 personas y a mí me gustaría que el Estado y otros colegas se animen a ayudarnos para que se sepan más cosas”, dijo Sebastián Nohra, periodista de Blu Radio.

Según la investigación de Blu Radio, se habrían asignado estos proyectos cobrando coimas a los alcaldes de diferentes municipios que sumarían más de 500.000 millones de pesos.

Transparencia por Colombia se sumó a estas denuncias, asegurando que desde hace varios años ha llamado la atención de las autoridades responsables de liderar la implementación de los acuerdos de paz sobre estos riesgos de corrupción, relacionados con la falta de información sobre la contratación y las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a consolidar la paz en los territorios.

“Con fecha de corte al 15 de junio de 2022, vemos que el 65% de los recursos del acuerdo de paz que se han implementado en los municipios PDET se ha celebrado mediante contratos directos”, dijo Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia.

Y agregó que han “observado una alta discrecionalidad en la destinación de estos recursos y en la adjudicación de los contratos, lo que abre la puerta para que intereses particulares incidan en la adjudicación de los contratos o incluso para que se entreguen a contratistas que no cumplen con todas las características necesarias de idoneidad”.

La Procuraduría aseguró que adelanta 24 actuaciones disciplinarias por las presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de estos proyectos a través del OCAD Paz.

Se están verificando las presuntas actuaciones de funcionarios que habrían comprometido $250.000 millones del Sistema General de Regalías en 13 departamentos.