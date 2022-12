Fiscalía dice no tener evidencias para demostrar entrada de plata de Odebrecht a campaña Zuluaga

Información contenida en el estado de cuenta se encuentra tachada y no se puede verificar, aseguró el ente investigador.

El informe técnico de la Fiscalía se refiere a seis contratos de la campaña del candidato uribista a la Presidencia en 2014. Sin embargo, las dudas persisten debido a las diferencias de dinero entre los contratos reportados al Consejo Nacional Electoral y los reportados por la campaña.

"No se puede establecer el destinatario final y la trazabilidad del monto girado para el año 2014, toda vez que no se cuenta con la información completa e idónea para realizar este análisis”, añade el documento en poder de la Procuraduría y el CNE.

Tampoco se encontró relación entre la firma de abogados Quijano y asociados, a quien relacionaban con Topsail Holding que habría recibido el dinero.

Cronología del escándalo

El escándalo se desató en enero de este año luego de que la publicación brasilera ‘Veja’ recogiera las declaraciones del publicista Duda Mendonça, quien afirmó un ejecutivo de la multinacional lo puso en contacto con la campaña presidencial de Zuluaga.

Días después, Duda Mendonça se reunió en Sao Paulo con David Zuluaga, hijo del candidato del Centro Democrático, y con un directivo de Odebrecht identificado como Luiz. En esta reunión, según el publicista, pidió 4,3 millones de dólares por su servicio. Sin embargo, a la campaña le pareció una cifra muy alta.

De acuerdo con Mendonça, Odebrecht ofreció pagarle a través de depósitos en cuentas del exterior y la firma. En su declaración, el publicista afirmó que solo se le entregó 1,6 millones de dólares y en el 2015, la empresa pagó otra parte.

En aquel entonces, a través de un comunicado, Zuluaga respondió que sí conoció a Duda Mendonça, a través de Odebrecht, y pagó $2.859.075.716 por sus servicios, al tiempo que agregó:

"Nuestra campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrech tuviera con el señor Duda Mendonça al margen de lo convenido con nosotros".

Conozca más sobre este tema:

“Mi campaña fue honorable”: Óscar Iván Zuluaga tras interrogatorio en...