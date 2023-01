Fiscalía dice que Jorge Pizano se retractó de denuncias sobre concesión de la Ruta del Sol II

El ente investigador pidió incluir esos documentos como prueba en el juicio contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. Juez no lo aceptó.

En la audiencia, la Fiscalía presentó dos documentos con la firma de Jorge Pizano que darían cuenta del cambio en las investigaciones y de las explicaciones de Odebrecht que aceptó el exauditor de la concesionaria Ruta del Sol II.

En el primero, elaborado en junio de 2015, advertía contratos ficticios de la multinacional. "Es un informe que nos indica que no cumplieron con el manual de Sarlaft para el lavado de activos. Es decir, eran unos contratistas irregulares", manifestó el fiscal del caso, Juan Alberto Delgado.

Luego, el mismo fiscal del caso reveló el otro documento, de agosto del mismo año, en donde Jorge Pizano estaría advirtiendo que no encontró irregularidades en los contratos. "…Porque para el mes de agosto del 2015 ya no había ningún tipo de irregularidad, por eso aquí nos dice que afortunadamente no han salido positivos", reafirmó Delgado.

El segundo documento de Pizano fue presentado por la Fiscalía solicitando que se incluyera en el juicio como una nueva prueba, sin embargo, el juez negó el pedido, mientras el abogado defensor de Andrade criticó la interpretación que el fiscal del caso hizo del documento.

