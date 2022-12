Fiscalía General prevé escuchar declaración de alemanes liberados por el ELN

"Tenemos que esperar lo que los médicos conceptúen" sobre la salud de los hermanos alemanes Uwe y Guhther Otto Breuer para oír su versión sobre la retención a la que estuvieron sujetos por parte del grupo rebelde, aseguró telefónicamente a la agencia AP, la fiscal Mery Patricia Conejo, jefa de la Unidad Nacional contra el Secuestro de la Fiscalía.

"Nosotros tenemos el deber de hacer el requerimiento para que ellos puedan ser escuchados, pero todo depende de la salud de ellos y (de) que ellos quieran hacer alguna manifestación a la justicia colombiana", agregó la fiscal, quien se abstuvo de precisar el lugar de la capital colombiana donde se encuentran los dos ex rehenes.

Uwe y Guhther Otto Breuer, de 69 y 72 años, respectivamente, fueron secuestrados por el ELN el 3 de noviembre en Teorama, Norte de Santander. En su momento el ELN aseguró que los Breuer eran espías.

Bernal Cuellar negó que el ELN enviara con los alemanes o con la comisión humanitaria un mensaje de paz.

"Simplemente lo que hablamos, que fue relativamente corto (...) es que hay que acabar con este conflicto armado en alguna forma porque no le está haciendo bien a nadie en nuestro país", explicó vía telefónica a la AP, Bernal Cuéllar, quien observó que no sabe dónde están los Breuer porque él y la comisión humanitaria sólo se limitaron el viernes a entregarlos sanos y salvos al embajador de Alemania en Colombia, Günter Kniess.

El gobierno alemán, además de protestar por la retención de sus dos ciudadanos, ha dicho que los Breuer solo son dos pensionados.

Respecto de un ciudadano canadiense que también está secuestrado por el ELN desde el 18 de enero, Bernal Cuéllar sostuvo que los guerrilleros con los que habló le dijeron "que está en otro lugar y que van a ver cómo lo entregan".

