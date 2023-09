Fiscalía imputará a la fiscal Angélica Monsalve por el delito de concusión

La Fiscalía General de la Nación informó que le imputará cargos a la fiscal Angélica Monsalve por el delito de concusión, en el que habría incurrido presuntamente al solicitar en el 2022, a través de un tercero, dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho.



El ente acusador señaló que recaudó “elementos de prueba suficientes para inferir que la fiscal delegada ante los jueces del circuito” incurrió en dicho delito.

“La solicitud de audiencia fue radicada en el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao y de acuerdo con el reparto, se definirá fecha, hora y juzgado que la presida”, agregó.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación informó que Angélica Monsalve fue citada a interrogatorio por “presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ‘carrusel de vehículos blindados’”.

En días pasados, la fiscal Angélica Monsalve denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la representante Cathy Juvinao, luego de que la congresista la señalara de violar su intimidad y grabar una conversación que sostuvieron sin su autorización.

“Ante las falsas acusaciones de Cathy Juvinao, lamentablemente me veo obligada a publicar un video que no he filtrado, que ella lo tiene y quién sabe a quién se lo habrá enviado. Fue hecho en mi casa en julio de 2022. Ella misma me pide que se lo haga, que aclare sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa”, manifestó la fiscal en su cuenta de X.

Poco antes, la congresista usó la misma red social para denunciar a Angélica Monsalve.

“Fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y en contra de la representante de mi partido y colega Catherine Miranda por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente frente a la reforma a la salud, sino a diversos temas que está adelantando el Gobierno nacional y que aún nosotras siendo de la coalición del gobierno hemos decidido alzar nuestra voz independiente y crítica porque ante todo tiene que primar el interés general y el bienestar del país”, empezó diciendo la congresista.

Según ella, la fiscal Angélica Monsalve divulgó unos “audios editados (que) provienen de una conversación que tuve de manera privada, asaltada en mi buena fe, en mi casa” con dicha servidora.