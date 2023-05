Fiscalía insiste en que no tiene pruebas contra Uribe: "Si no existe intervención, no hay soborno"

Este miércoles 24 de mayo se llevó a cabo la continuación de la audiencia por el caso de presunta manipulación de testigos que involucra al expresidente Álvaro Uribe . En medio de la diligencia, el fiscal Javier Cárdenas afirmó que no se encontraron méritos para desvirtuar la presunción de inocencia del exmandatario y reiteró el pedido de dar por terminada la investigación.



Bajo este argumento, reiteró que la decisión de la jueza Laura Barrera de no precluir el proceso contra Álvaro Uribe Vélez debía ser reversada.

“Si no existe intervención, no existe soborno en la actuación penal. Tampoco en el fraude procesal, si se tienen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron elaborados los memoriales dirigidos a la Corte Suprema de Justicia. Por esas razones, le pido al señor magistrado que, al valorar en conjunto los medios de conocimiento, se acceda a la solicitud de preclusión por atipicidad”, recalcó el representante de la Fiscalía.

Cárdenas agregó que la Fiscalía, en este particular, "no tiene caso, por cuanto no cuenta con evidencia documental, tampoco testimonial, que permita inferir que el señor Álvaro Uribe Vélez intervino para que los testigos faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente, así como tampoco existe elemento de convicción que permita establecer que intervino para hacer ofrecimiento alguna a los testigos".

Precisamente, este martes se negó por segunda vez la preclusión del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por presunto soborno de testigos, razón por la cual el exmandatario podría ir a juicio.

La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, señaló que, tras analizar lo expresado por la defensa de Uribe y lo dicho por la Fiscalía, consideraba que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener "la condición de partícipe" en el delito de soborno y manipulación de testigos.

La respuesta de la Fiscalía fue pedir la preclusión al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar al expresidente y que se debe dar por terminado el proceso porque, a su parecer, el material existente no demuestra que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador Iván Cepeda.

Y es que justamente en agosto pasado ese organismo solicitó el cierre del caso con el argumento de que "fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la jueza 28 Penal del Circuito de Bogotá", quien había negado previamente la preclusión de la investigación.

El caso Uribe

El caso por el que el exmandatario puede ir a juicio comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del expresidente contra el senador Cepeda, decidió no abrir una investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular a exparamilitares para que declararan contra Cepeda.

Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe.

Sin embargo, el 18 del mismo mes el exmandatario renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.

El 10 de octubre del mismo año una jueza ordenó la libertad de Uribe, quien pese a no tener un cargo público mantiene una intensa actividad política en diferentes partes del país.

Reacciones al caso Uribe

El senador Cepeda aseguró que él y sus abogados acatan y respetan la "decisión de la justicia, las decisiones que ha proferido hoy la juez 41 de Conocimiento en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe".

"Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia y a la reconciliación entre los colombianos", dijo el congresista en un video.

Como lo hemos hecho durante estos once años de proceso judicial, con mis abogados acatamos y respetamos la decisión proferida hoy por la justicia. Esperamos que sirva para la verdad y la reconciliación en nuestro país. pic.twitter.com/IyDfcQoCzS — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 24, 2023

El expresidente Iván Duque, cuyo mentor es Uribe, manifestó su solidaridad con el exmandatario, de quien dijo "ha enfrentado con firmeza y honestidad todos los ataques en su contra".

"Su inocencia saldrá adelante por la fuerza de la verdad", añadió en Twitter Duque, que gobernó Colombia entre 2018 y 2022.