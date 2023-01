Fiscalía inspecciona despacho del juez que ordenó la libertad de Guido Nule

Se busca determinar si la decisión, tomada el 28 de diciembre por Jaime Mastrodoménico, está o no ajustada al derecho.

Agentes enviados desde Bogotá llegaron al Palacio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en Barranquilla, para revisar y copiar documentos del extenso expediente.

Esta inspección tiene lugar horas después de que la Procuraduría apelara la decisión del juez por considerar que no se ajusta a derecho toda vez que Guido Nule no ha reparado a la ciudad por los daños causados en el llamado escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

Guido Nule fue condenado a 21 años de prisión por el delito de peculado por apropiación agravado.

