Fiscalía investiga si exfiscal Moreno intentó desviar investigación en favor de Francisco Jattin

Una captura del exalcalde de Lorica se habría frustrado por la presunta filtración del entonces jefe anticorrupción, quien fue abogado de Zulema Jattin.

La razón de que se haya frustrado, según las primeras indagaciones que adelanta la Fiscalía, habría sido la filtración de la orden de captura, por parte, al parecer, del entonces jefe de la Unidad Anticorrupción, el hoy detenido Luis Gustavo Moreno, quien fue abogado de la exparlamentaria en 2015. Algunas interceptaciones telefónicas darían cuenta del supuesto arreglo.

Según conoció Noticias Caracol, Moreno habría contactado a su antigua cliente, y actuando supuestamente en nombre de la fiscal del caso que estaba bajo su mando, habría pedido una millonaria suma de dinero para obstaculizar la captura. Ella sin embargo negó esta versión.

Jattin finalmente se entregó el 17 de mayo y se le concedió la casa por cárcel debido a que, en concepto del juez cuarto penal de Montería, no representaba un peligro para la sociedad, aparentemente no obstruiría la justicia y su estado de salud no era el mejor. Las constancias de las presuntas irregularidades que ocurrieron en el proceso reposan en el despacho del fiscal general.