Fiscalía investigará a algunos funcionarios de JEP por supuestamente encubrir a exjefes de las FARC

Al parecer, según el ente investigador, escondieron la salida de excomandantes guerrilleros de las zonas de reincorporación.

“La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos, inescrupulosos, estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar, cumpliendo con la Constitución y la ley”, advirtió Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.

Por ahora no han trascendidos los nombres de los funcionarios investigados.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, se pronunció. Recalcó que "la Fiscalía dejó en claro que no se trata de ningún funcionario adscrito a la magistratura".

Así mismo, indicó: "expresamos nuestra total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta y así se le haga saber a la opinión pública, la cual debe tener la plena certeza de nuestro compromiso y dedicación con el cumplimiento de nuestras tareas en pro de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz".



📄||Comunicado de Patricia Linares, presidenta de la #JEP, sobre declaraciones de @FiscaliaCol. pic.twitter.com/hVLOW247MH — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 7, 2018