Fiscalía investigará denuncias del New York Times sobre polémicas órdenes en el Ejército

Solicitud la hizo el propio ministro de Defensa. Hay malestar entre algunos altos oficiales por lo que consideran una medición de resultados “desacertada”.

La Fiscalía, por petición del ministro de Defensa -Guillermo Botero-, investigará las denuncias del diario New York Times, que sugirió que en el Ejercito habría una orden de ejecuciones extrajudiciales.

Polémica directriz del Ejército hace temer que vuelvan los falsos positivos, advierte New York Times Botero aseguró que desde 2007 hay una directriz vigente que para las fuerzas militares privilegia en su orden: las desmovilizaciones, los capturados y las bajas.

"Aquellos que no se quieren desmovilizar serán capturados y las personas que se resistan a las capturas o que de alguna manera ataquen a la fuerza pública pueden ser dados de baja", indicó el ministro.

El ministro de Defensa aseguró que durante el gobierno Duque han aumentado las capturas, disminuido las bajas y se han duplicado las operaciones militares, en gran parte por el aumento del narcotráfico.

"Tenemos un ELN que se ha venido replegando, al menos el Coce que está reclutando para tener mayor fortaleza, atacarnos esporádicamente y retroceder y muchísimas personas antiguos militantes de las FARC se han venido organizando como grupo armado organizado residual".

Agregó que el artículo del New York Times “es impreciso”.

"Aquí de oídas, que uno dijo que otro no dijo, que el ‘corre ve y dile’ me parece que no son unos argumentos suficientemente sólidos para poner en duda la excelente labor que tiene el Ejército colombiano", agregó Botero.

En las últimas horas, se confirmó que el Ejército evaluará la continuidad de este formato, que generó la controversia con el New York Times y en el que cada comandante de división y brigada establece sus retos operacionales para el año.

