Fiscalía llegó a un preacuerdo con el hacker Andrés Sepúlveda

La Fiscalía General de la Nación determinó concederle un principio parcial de oportunidad al hacker Andrés Sepúlveda, detenido por las chuzadas al proceso de paz, informó Blu Radio.

Lo anterior significa que, aunque seguirá la investigación contra Sepúlveda por unos delitos, cesará por otros. En ese orden de ideas, la pena en su contra no superaría los 10 años de cárcel. (Reacciones: Declaraciones de Sepúlveda me dieron escalofrío, dijo presidente Santos).

Sepúlveda había sido imputado por violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos, espionaje, concierto para delinquir y usurpación de funciones públicas. (Mi objetivo era atacar cualquier cosa no compatible con el uribismo: Sepúlveda).

De otro lado, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue si la congresista María Fernanda Cabal tuvo relación con Sepúlveda. Se analiza, además, qué personas nombradas por el hacker serán llamados en calidad de testigos o a interrogatorio como indiciados. (Los salpicados por Sepúlveda negaron vínculos con el hacker).