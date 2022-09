Fiscalía no devolverá investigación contra Armando Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito

Una dura respuesta le dio la Fiscalía este viernes, 16 de septiembre de 2022, a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, quien solicitó al ente investigador devolver el expediente que se adelanta contra Armando Benedetti, hoy embajador de Colombia en Venezuela.

Luego de que el pasado miércoles la magistrada Lombana le pidiera a la Fiscalía devolver la investigación contra Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Francisco Barbosa señaló que la entidad respeta y acata todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, le recordó que el alto tribunal ya no es competente para continuar conociendo de esta investigación tras el nombramiento de Armando Benedetti como embajador, por lo tanto no devuelve el proceso.

De hecho, Barbosa designó, mediante una resolución, al fiscal Gabriel Jaimes para que asuma el expediente que remitió la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Benedetti.