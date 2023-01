Fiscalía no ha esclarecido ni la mitad de las muertes de líderes sociales en los últimos cuatro años

Desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, según el ente investigador, se presentaron 592 homicidios.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado 54 sentencias condenatorias, tiene 71 casos en juicio y 28 con imputación de cargos. Otros 36 están en etapa de indagación con orden de captura y dos preclusiones por muerte del presunto responsable.

En once de los 32 departamentos de Colombia se concentra la mayor cantidad de asesinatos.

“La mayor afectación la tenemos en Cauca, con 59 víctimas; Antioquia, 53; Santander, 32; Valle del Cauca y Caquetá, 26; Nariño, 18; y Arauca y Putumayo, 15 víctimas", indicó Martha Mancera, directora de la unidad especial de investigación de la Fiscalía.

El 67,40 % de estos asesinatos selectivos se registraron en zonas rurales y han sido perpetrado por múltiples actores armados, según el dossier.

"Tenemos organizaciones tipo C, que tienen un porcentaje de 16.23%, con 31 víctimas. El 14,14%, que corresponde a 27 víctimas, es la disidencia de las FARC; el 10.47%, del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia; el 8,38%, que son 16 víctimas, son del ELN y de lo que llamamos particulares. Entonces tenemos un 38,74%”, especificó Mancera.

No se refirieron a los 19 asesinatos que se han registrado en lo que va de este año.

