“Fiscalía no se está tirando el proceso de paz”: Néstor H. Martínez le responde a Iván Márquez

El fiscal general le aseguró al líder de la FARC que no tiene ninguna investigación en su contra y le explicó quiénes, según él, son los que quieren atacar el acuerdo.

“Nadie puede decir que sea la Fiscalía la que se esté tirando la paz, porque la paz se la están tirando es las personas que tratan de mantener relaciones entre la reincorporación a la vida democrática, a la civilidad, y el narcotráfico. Esos se tiran la paz. Y se tiran la paz los que no permiten que todos los dineros previstos para el posconflicto, para los proyectos productivos, le lleguen a la guerrillerada”, dijo Néstor Humberto Martínez.

Y agregó: “Y lo que ha hecho la Fiscalía, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, es asegurar, precisamente, que se cumpla el acuerdo de paz. Que no haya narcotráfico con reinserción y que lo dineros de la paz le lleguen a los miles y miles de guerrilleros que en todas las zonas de Colombia se merecen una reinserción por parte de la sociedad colombiana”.

