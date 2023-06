Fiscalía ordena a sus funcionarios respetar el "secreto profesional" de los periodistas

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, firmó una directiva con la que se busca proteger la labor de los periodistas en Colombia y “defender la libertad de prensa en el país”.

El documento llega justo cuando la prensa ha destapado varios escándalos que sacuden a la Casa de Nariño por las chuzadas y el polígrafo usado contra Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. A esto se suma la muerte, al parecer por suicidio, del coronel Óscar Dávila . Este hacía parte de la seguridad presidencial y presuntamente estaba involucrado en las interceptaciones.

El texto de la Fiscalía General señala que “tanto la policía judicial como los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas, para garantizar que el comunicador pueda tener mejor acceso a las fuentes de noticias y que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público”.

“En principio, y como regla general, está constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”, precisa.

No obstante, dice que “es posible citar a periodistas como testigos, pero con estrictas limitaciones constitucionales”. Además, dice que “los fiscales se abstendrán de ordenar cualquier actividad investigativa que ponga en riesgo el secreto periodístico, entre ellas la inspección al lugar de trabajo, al medio de comunicación u otro sitio donde reposa la información periodística”.

El ente investigador recalca que “continuará dando cumplimiento al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia que reza: ‘Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación’”.

El documento de la Fiscalía se divulgó luego de que el presidente Gustavo Petro dijera, durante la movilización del pasado 7 de junio, que ha “visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. ¿El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene a la piel negra? Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia”.

