Fiscalía pedirá 60 años de cárcel para el asesino de la pequeña Génesis en Fundación

Después de que el confeso homicida mató a la niña de 9 años, de manera consciente trató de ocultar las pruebas incinerando el cuerpo, dicta la investigación.

Adolfo Enrique Arrieta fue imputado por el delito de femicidio agravado. Aunque había detallado la manera en que cometió el crimen, no aceptó los cargos.

“Él no explica de dónde sacó tanta rabia y fuerza para ahorcarla. Él dice no recordar nada más, es más, dice haber quemado a un perro y no a la niña", comentó en su momento César Cadena, abogado defensor de Arrieta.

Por el momento no se ha podido establecer si hubo abuso sexual, debido al estado en el que quedó el cuerpo de la pequeña.

El otro drama lo vive Yeimy Vizcaíno, la mamá de la niña Génesis, quien expresó su dolor: "desde ese día no duermo bien. Creo que es un sueño y quiero levantarme y decir que está pérdida, que ella va a aparecer, que esa no era ella la que estaba ahí".

