Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra hermanos Uribe Noguera

Fueron varios los vacíos que dejaron los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera en sus versiones por el crimen de la pequeña Yuliana Samboní:

En sus declaraciones, Francisco Uribe Noguera aseguró que nunca vio el cadáver de la niña, sin embargo admitió que entre las dos y las tres de la tarde del pasado 4 de diciembre, cuando encontró el carro de su hermano Rafael Uribe, en el edificio Equus 66, donde se perpetró el crimen, se percató del zapato de la niña en el suelo del puesto del copiloto.

Publicidad

Francisco ya sabía que el Gaula estaba buscando a la pequeña por tratarse, en principio, de un secuestro; sin embargo, nunca avisó del hallazgo.

Y pese a que ellos sabían que Rafael Uribe Noguera frecuentaba el apartamento del edificio Equus 66 que estaba desocupado, tampoco avisaron al Gaula de la Policía de la existencia de ese inmueble.

Los minutos y las horas que se perdieron en la búsqueda de la niña, según los investigadores, fueron determinantes para que se consumara la violación y el asesinato.

Solo hasta después de las siete de la noche, cuando Francisco trasladó a su hermano a la clínica Navarra, fue que informó al Gaula del apartamento donde estaría la niña.

Publicidad

Aunque Francisco Uribe ha intentado aclarar ante la Fiscalía que no avisó a las autoridades de inmediato por la confusión que sentía en ese momento, lo cierto es que las horas en las que permaneció junto a sus hermanos, Catalina y Rafael, en el apartamento del edificio Equus 66, dejan profundos vacíos en la investigación.

"Por las cámaras de seguridad queda claro que desde que llegó mi hermana y no pudo entrar hasta que yo llegué y entré por la terraza pasó alrededor de una hora (...) pero lo importante no es eso, sino que durante esa hora no estábamos manejando un problema de homicidio sino tratando de presionar a una persona gravemente enferma para que nos contara qué pasó con la niña desaparecida".

Publicidad

Los investigadores avanzan en el proceso para determinar si además del supuesto encubrimiento para favorecer a su hermano, también los hermanos Uribe noguera manipularon la escena del crimen.

En las últimas horas se conoció que Catalina Uribe intentó salir del país el pasado 25 de diciembre y hasta el 2 de enero, viaje del que tenía conocimiento la Fiscalía. Sin embargo, la embajada de los Estados Unidos le suspendió la visa. Una decisión en el mismo se espera para Francisco.