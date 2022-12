Fiscalía reveló comprometedoras grabaciones en caso magistrados del Tribunal Superior de Villavico

Ente investigador lo señala, junto a abogados y jueces, de favorecer a criminales como alias ‘Farid’, a quien se le dio casa por cárcel pese a graves crímenes.

Según la Fiscalía, los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio se concertaron en favor de cabecillas cómo Édison Guillermo Velásquez, alias 'Farid', a quien se le concedió una detención domiciliaria, pese a los graves crímenes que cometió siendo el segundo al mando de la banda criminal 'libertadores del vichada', disidencia del Erpac.

"Concretamente con los jueces Ronald Florián Escobar y Margarita Díaz Martínez; con los abogados William Alejandro Carmona y Juan José Velásquez Florez; y con los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez. El objeto de la concertación de delitos indeterminados en el tiempo", señaló la fiscal delegada ante la Corte Suprema.

En audiencia pública, la fiscal del caso leyó uno de los audios en los que una juez, nombrada provisionalmente por uno de los magistrados imputados, habla con el abogado de alias 'Farid' para cuadrar su excarcelación.

"Margarita: ¿y llamo al mayor para que los atienda bien? lo dejan esta noche durmiendo adentro.

Alejandro: dígamele que me le saque temprano, que le haga el favor y lo saque temprano porque él va para la casa o si lo puede sacar hoy mismo.

Margarita: no, porque el jurídico no está. No creo.

Alejandro: pero sabe que si puede, sabe qué.

Margarita: que lo espere Yefri.

Alejandro: si el hombre quisiera y puede ser el elegante, él va para domiciliaria, lo deja ir a dormir a la casa", se escucha en la grabación.

En los computadores de los magistrados también se halló material documental que no tenía que ver con los procesos que se llevaban en sus despachos. Al respecto uno de los implicados intentó explicar el hecho.

"Del despacho mío se creó un computador matriz, que es utilizado por todos los muchachos y los secretarios de los diferentes despachos de la secretaria, y allí ubicaban cantidad de providencias y cosas de esas, por eso aparecen allí", Fausto Rubén Díaz, magistrado investigado.

Este martes se definirá si los tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, a los que se les acusa de haber recibido dinero y hasta pagos con prostitutas van o no a prisión.