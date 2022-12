Flexibilizan horarios de cierre por obras en vía a Buenaventura

Inicialmente, los cierres en este sector, a causa de las obras de doble calzada, estaban programados de domingo a viernes. Sin embargo, tras una reunión entre los Ministerios de Transporte, Comercio y Presidencia con la junta directiva de la Sociedad Portuaria se determinó que en este último día estará habilitado el tráfico de vehículos durante todo el día.

De acuerdo con Wilder Quintero, gerente Logístico de la vía a Buenaventura, la flexibilización en los horarios de paso vehicular se debe al incremento en el movimiento de carga que generalmente ocurre en agosto y septiembre. Por esta razón, sumado al sábado, los días viernes tampoco habrá restricciones por esta vía durante estos dos meses.

"Tuvimos en cuenta eso y el buen avance que ha tenido la obra, la cual vamos en el movimiento de tierra un 29 % por arriba de lo que teníamos esperado. Se consideró que era posible una flexibilización en el horario y tenemos pensado al principio que puede ser el viernes, que es el día de mayor flujo de mercancía junto con el sábado, para no tener restricción ese día", indicó.

Quintero agregó que esta medida se empezaría a aplicar entre la última semana de julio y la primera de agosto. Asimismo, dijo que los demás días se adelantará en una hora los cierres. "Para compensar, de domingo a martes el cierre inicia desde las 6 a.m. y los miércoles y jueves desde las 10 a. m.", sostuvo.

El Gerente Logístico destacó además que el desarrollo de esta obra se seguirá evaluando diariamente y, si continúa avanzando mejor de lo presupuestado, esta flexibilización en los horarios de cierre podría tomarse de manera indefinida.

El Ministerio de Transporte informó recientemente que, en las primeras semanas de la restricción vial, las sociedades portuarias de Buenaventura Sprbun, Tcbuen, Grupo Portuario y Compas, han atendido 20.064 camiones. Es decir, el 87 % de su capacidad, la cual equivale a 27.121.

"Es decir, no ha existido falta de camiones en el puerto y de cada 10 que han llegado estas sociedades han atendido 9", apuntó Quintero.