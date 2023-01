Fonseca responde a críticas que Roger Waters hizo al concierto Venezuela Live Aid

“Creo que le falta información”, dijo el bogotano luego de que el exintegrante de Pink Floyd cuestionara las intenciones del evento en Cúcuta.

Waters rechazó públicamente el concierto en la frontera y aseguró: "No tiene nada que ver con la democracia, ni con la libertad, ni con la ayuda humanitaria".

Además, el artista británico afirmó que tiene amigos en Caracas que le confirman que nada ocurre en ese país.

"Hasta ahora no hay guerra civil, no hay disturbios, no hay asesinatos, ni dictadura aparente", sostuvo Waters.

Ante estos comentarios, Fonseca le respondió en una entrevista para El Tiempo.

"Respeto a Roger Waters, lo admiro y soy fanático de él y su historia musical, pero me sorprendieron sus palabras porque dice que tiene amigos en Caracas y que allá no se está muriendo nadie. Yo también tengo amigos en Venezuela y dicen otra cosa, lo que conocemos todos. Creo que a Roger Waters le falta información sobre lo que está pasando", señaló.

Fonseca hace parte de la nómina de 32 artistas que se presentarán este viernes en el Venezuela Aid Live.

En contexto:

