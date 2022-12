Formulan pliego de cargos contra exdirector de la DNE

Según el ente, el exfuncionario "habría omitido su deber de vigilar la gestión del señor Luis Vargas Vargas, designado por él como depositario provisional del bien denominado ‘La Argentina', un predio cafetero ubicado en una vereda en Manizales (Caldas) y adicionalmente no habría adoptado los procedimientos administrativos pertinentes para que su mandato fuera revocado."

"Tampoco habría ejercido el debido control y vigilancia sobre la señora Zaida Villamil, persona que tenía cargo en calidad de depositaria provisional, los bienes correspondientes a la Sociedad Colombiana de Hoteles y específicamente su establecimiento Chinauta Resort", agregó el Ministerio Público.

Señala que "pese a conocer la situación real de la sociedad", Albornoz "no adoptó las medidas necesarias para minimizar las pérdidas o improductividad que generaron los bienes correspondientes a dicha Sociedad".

Asimismo, investigará al director de la DNE por presunta "falsedad ideológica en documento público al extender, en ejercicio de sus funciones, la resolución 1000 del 23 de julio de 2008, en la cual consignó datos no acordes con el momento en que fue expedido el acto, tales como una reunión de 1 de agosto de 2008 en la cual se facultó al director de la DNE para asignar los honorarios al liquidador de la sociedad PROMOCOM y una certificación de fecha 21 de agosto de 2008 expedida por un revisor fiscal en la cual se determinó que unos inmuebles relacionados en esa certificación pertenecen al inventario en la mencionada sociedad en liquidación a 31 de julio de 2008, eventos que son posteriores a la fecha en que aparentemente se suscribió el acto administrativo controvertido".

