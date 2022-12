Fórmulas vicepresidenciales expusieron sus propuestas al país

Los periodistas María Elvira Arango, Fidel Cano y Juan Roberto Vargas fueron los encargados de hacer las preguntas.

¿Cuál es el ejemplo, como líderes, que le han dado ustedes a los jóvenes?, ¿ustedes son un ejemplo exactamente de qué para querer ser vicepresidente de Colombia?

Comenzó el exministro Vargas Lleras, quien explicó que ha tenido una larga carrera en el servicio público. Añadió que la educación es fundamental para los jóvenes y mencionó los grandes éxitos del programa "De Cero a Siempre", que ofrece atención a la primera infancia.

Continuó Carlos Holmes, quien señaló que la educación es central en la propuesta del candidato Óscar Iván Zuluaga y reafirmó los compromisos de esta campaña como la atención integral a la primera infancia, la puesta en marcha de la jornada única en colegios públicos, el suministro de dos alimentos diarios gratis, el mejoramiento de maestros en material salarial y el compromiso de acceso de todos los bachilleres a la universidad o educación técnica.

Tras agradecer a Holmes Trujillo por mencionar el programa "De cero a siempre", la fórmula presidencial de Juan Manuel Santos explicó que las propuestas como la jornada única exigen grandes inversiones en infraestructura. Por ejemplo, la alimentación propuesta por parte de la campaña Zuluaga costará 4 billones de pesos. "Este gobierno ha avanzado en esa dirección en la medida en que los recursos lo han permitido", añadió al señalar que el gobierno Santos ampliará esa cobertura paulatinamente.

"La primera diferencia de nuestra propuesta educativa es la forma, no confundimos las medidas educativas con la política educativa, ese ha sido uno de los grandes errores en este tema de los gobiernos", explicó Trujillo.

¿Creen ustedes que el sistema de salud debe asumir tratamientos de altísimo costo o debe haber límites? ¿Cuáles?

Carlos Holmes Trujillo señaló que, indudablemente, los tratamientos se deben cubrir. Y señaló que su campaña propone como centro al paciente, explicó la importancia del acceso al servicio con independencia de la capacidad de pago, y de avanzar en prevención, como el de los promotores de salud y vigías de salud.

Vargas Lleras replicó con lo que el gobierno Santos ha hecho en materia de salud. "Han sido cuatro logros: cobertura universal, 45 millones de colombianos tiene sistema de salud; igualar el régimen subsidiado con el contributivo, se amplió la cobertura del POS, el control de precios en medicamentos, que le significó 500 mil millones de ahorro", dijo.

Los colombianos han escuchado dos posiciones frente al tema de vivienda para los más pobres: no las ofrece gratis, el otro dice que no las regala, que las subsidia y cofinancia. Por favor sustente por qué defiende esa fórmula.

Vargas Lleras señaló que una de las grandes satisfacciones en este gobierno es haber estado en el programa que cubrió parte del déficit de viviendas de los colombianos. "Hay centenares de familias en extrema pobreza que jamás hubieran podido financiar una vivienda", explicó.

"La nueva meta es entregar 300 mil viviendas gratis y darle continuidad al programa que se pudo en marcha en este gobierno para darle casa a las personas que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos", agregó el exministro de Vivienda. Mencionó también otros nuevos programas: mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, leasing con o sin opción de compra y arrendamiento social.

Carlos Holmes Trujillo explicó que la propuesta de su campaña es crear una prima de vivienda, en la que "el empleador depositará recursos en nombre del empleado para este fin y a cambio recibirá beneficios fiscales. Para quienes no tengan trabajo, se hará lo mismo a través del Fondo Nacional del Ahorro", señaló.

¿Cómo avanzar en infraestructura?, ¿cómo construir obras sin corrupción?, ¿con quién ustedes no van a contratar?

Para Carlos Holmes Trujillo hay que cambiar el sistema de contratación porque, explica, "es engorroso y fomenta la corrupción". Según el candidato a vicepresidente del Centro Democrático, hay que estandarizar los pliegos de condiciones y hacer audiencias públicas televisadas.

Vargas Lleras defendió el cuatrienio de Juan Manuel Santos en materia de infraestructura y señaló que se multiplicó la inversión en este frente por tres. Habló de inversiones en vías férreas, aeropuertos y las concesiones 4G.

Holmes Trujillo tomó como ejemplo el esquema de concesiones de Perú e indicó que es necesario hacer lo mismo en Colombia.

Ustedes se adjudicaron los triunfos de Quintana y Urán en el Giro. Pero Rigoberto Urán dijo en Blu que a los deportistas en Colombia les toca vender empanadas para salir adelante. ¿Qué tienen que decir frente a eso?

Vargas Lleras señaló que en el gobierno Santos se han ejecutado obras por un billón de pesos en materia deportiva y se elevó a Coldeportes a la categoría de departamento administrativo y agregó que en estos cuatro años Colombia obtuvo 8 medallas olímpicas y se regresó a un Mundial. Explicó que en el programa "Un nuevo amanecer" más de un millón de personas adultos mayores están vinculadas al deporte.

Holmes Trujillo indicó que al deportista hay que apoyarlo. "A mí me alegran los triunfos de los colombianos sin esperar crédito político", dijo. "Para que Colombia de verdad tenga deportistas de alto rendimiento hay que poner en marcha una política de Estado y una convocatoria al sector privado. Los deportistas de alto rendimiento se hacen desde niños y hay que facilitarles las condiciones".

Finalmente, Germán Vargas y Carlos Holmes tuvieron un minuto para invitar a los candidatos a votar por Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Escuche lo que dijeron