Foro Noticias falsas, el reto del periodismo actual: habla Stephen Pritchard, panelista invitado

Este primero de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., expertos internacionales y directores de medios colombianos analizarán el fenómeno de la información mentirosa.

El triunfo de Donald Trump, el Brexit en el Reino Unido, el referendo catalán y el plebiscito en Colombia son, según expertos, ejemplos de cómo información manipulada y falsa divulgada a través de internet y redes sociales impacta las decisiones de la gente.

Para Stephen Pritchard, uno de los panelistas invitados y editor del lector en The Observer, la definición de estas noticias falsas es compleja, pero no así su propósito.

“Es causar malestar en el proceso democrático, tratar de afectar a la gente para que piensen de una forma particularmente distinta”.

El foro Noticias falsas, el reto del periodismo actual, es organizado por los principales medios de comunicación del país.