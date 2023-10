Francisca Teresa Muñoz, testigo en caso de Yhonier Leal, dice que hay un secreto en esa familia

Noticias Caracol habló con Francisca Teresa Muñoz , amiga de la familia Leal y cuyo testimonio podría darle un giro al caso en contra de Yhonier Leal por el homicidio de su hermano Mauricio y su mamá, Marleny Hernández.



Francisca Teresa Muñoz apareció como testigo en medio del juicio de Yhonier Leal el pasado 21 de septiembre de 2023. Ella fue llevada por la defensa del hoy detenido y sorprendió con un testimonio.

“Antes de morir ellos, hablé tres o cuatro meses antes con ella (Marleny) y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘O me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así: ‘Me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”, manifestó la mujer.

En diálogo con Noticias Caracol, Francisca dio los detalles sobre el momento cuando Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Yhonier Leal, le hizo afirmaciones sobre querer matar al estilista y a su mamá. Conversación que ocurrió unos 2 años antes del doble homicidio.

“Él me llamó, él me llamaba siempre desde la cárcel y yo hablé con él. Él me dijo en una ocasión que tenía ganas de matar a Marleny y a Mauricio, no porque no le ayudaran para el abogado exactamente, sino que quería que lo sacaran de allí. Lo que pasa es que había una persona por allí que se ofrecía a sacarlo y que por eso necesitaba la plata”, dijo la mujer.

A pesar de la gravedad de esa conversación, Francisca no la comentó con Mauricio ni con su mamá. Según ella, por estas razones: “Él no aceptaba ni de la familia que alguien le dijera que le iban a hacer daño y a Marleny nunca le dije porque estaba muy enferma”.

Pero Francisca no solo habla de esa afirmación, sino de un secreto en la familia que ella no puede revelar y de una supuesta extorsión que también le hacía Carlos Andrés a su mamá desde la cárcel.

“Yo en la vida de ellos no ahondo más”, dijo la mujer.

Sobre su asistencia al juicio de Yhonier Leal, señaló que ella misma pidió estar en el juicio y negó haber pedido algo a cambio. También sostuvo que el traslado lo pagó la misma esposa del hoy señalado de matar a su hermano y mamá.

A pesar de su cercanía con Carlos Andrés, Francisca asegura que solo ha entrado a una cárcel luego de asistir al juicio de Yhonier Leal para hacerle una visita.

“Ellos son los que saben la verdad de todo esto”, aseguró la mujer, que pide protección para ella y sus seres queridos.