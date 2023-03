Francisco Barbosa denuncia que disidencias de las FARC estarían carnetizando a pobladores de Caquetá

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa , hizo una nueva advertencia sobre la ley de sometimiento en Colombia, al señalar que si no se modifica uno de sus parágrafos se abriría la posibilidad de un festín de libertades en cárceles.

Según el alto funcionario, se podría producir la libertad de unas 3.600 personas investigadas por delitos tan graves como extorsiones, tráfico de menores, genocidios y otros crímenes de lesa humanidad.

“Por vía de este artículo de no eliminar el concierto para delinquir agravado o no limitar el artículo primero del 326, estarían desocupándose básicamente las cárceles o por lo menos se generaría un comercio de beneficios y de negocios en las cárceles del país, para utilizar la figura del principio de oportunidad que el fiscal tendría que firmar como si fuera un notario y, repito, la Fiscalía razona, piensa, pero no cumple funciones notariales en este proceso", dijo.

El fiscal Francisco Barbosa también se pronunció ante la advertencia que hizo el registrador sobre el peligro que corren las elecciones de 2023 debido a la grave situación de orden público que se presenta en algunas regiones del país. Añadió que disidencias de las FARC estarían carnetizando a los pobladores.

Publicidad

“Tenemos información, que está siendo verificada por la Fiscalía, de que están carnetizando en Caquetá a ciudadanos por parte de organizaciones criminales, para que entren a ciertos municipios. Esa es una información que se está haciendo verificar por la Fiscalía”, señaló el fiscal Barbosa.

De igual manera, el jefe del ente investigador señaló que ha revisado el Plan Nacional de Desarrollo y ha encontrado temas que tocan la política criminal y advierte que, si se aprueban, se abre un boquete para que personas se apropien de los recursos públicos del país.

“Se habilita la contratación a dedo sin problema. Esto hubiera sido un escándalo en cualquier gobierno. Entonces, no podemos dejar que tampoco pase en este porque yo tampoco creo que el presidente Petro esté acuerdo con eso. Él está en contra de la corrupción”, indicó.

Publicidad

Francisco Barbosa hizo estos pronunciamientos a la salida de una reunión con el Partido Alianza Verde, en una serie de encuentros que ha sostenido con diferentes bancadas de cara a la discusión del proyecto de ley de sometimiento a la justicia en el Congreso.

Barbosa ha indicado que tiene mucha “preocupación” y “alarma” de que muchas de las objeciones y observaciones que hizo la Fiscalía no fueron recogidas en el proyecto.