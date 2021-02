Francisco Vera, el niño ambientalista, es nombrado nuevo embajador de buena voluntad de la UE

Francisco Vera Manzanares, el niño ambientalista colombiano , fue nombrado como nuevo embajador de buena voluntad de la Unión Europea. Un reconocimiento por su lucha diaria para proteger y generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

A propósito, el pequeño de 11 años habló en entrevista con Noticias Caracol.

Noticias Caracol: Francisco, gracias por recibirnos en uno de sus lugares favoritos, cuéntenos dónde estamos.

Francisco Vera: “Estamos en un lugar muy hermoso, que está rodeado, como lo podemos escuchar, de pájaros y de chicharras. Incluso aquí en este lugar hay una especie endémica y única de tucanes. Es impresionante ver la biodiversidad tan grande que hay en un entorno tan pequeño”.

NC: Hace poco usted recibió un reconocimiento muy importante a nivel nacional e internacional, ¿qué significa ser el nuevo embajador de buena voluntad de la Unión Europea?

FV: “En realidad fue muy lindo porque vinieron hasta acá y me entregaron el reconocimiento. Para mí esto me servirá muchísimo para seguir adelantando una agenda muy avanzada en temas climáticos en Colombia. Seguir trabajando, como lo dijo la embajadora Patricia Lombana cuando vino y me entregó el nombramiento, adelantando varios proyectos que ellos llevan en Europa, pero que también vamos a apoyar desde Colombia”.

NC: Le preguntamos en redes sociales a varios amigos, conocidos, niños, colegas y ciudadanos que si te tuvieran al frente qué le preguntarían.

¿Cuál es tu clase favorita y deporte favorito?

FV: “Mis deportes son la natación y el ciclismo, aunque no soy profesional, antes practicaba taekwondo. Mis clases favoritas son física y filosofía”.

¿Por qué un niño de su edad no está jugando y haciendo cosas de niño?

FV: “Yo creo que un niño no solo juega, sino que también hace lo que lo vuelve feliz: cantar, tocar instrumentos, ser activista, y muchas cosas más, eso depende de lo que nos guste”.

Tras responder las preguntas de los televidentes, Francisco Vera envió un mensaje a los colombianos: “Quiero recordarles también a ustedes que nos quedan solo siete años para revertir los efectos y los daños que le hemos hecho a la madre naturaleza. Es decir, sigamos adelante por la defensa de la vida”.