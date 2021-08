“Mujeres no se van de parranda con amigos”: frase de Marta Lucía Ramírez genera debate

Una afirmación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre la administración del dinero en manos de las mujeres generó opiniones encontradas. Para ella, las mujeres casadas y con hijos no gastan sus ingresos en fiestas ni licor.

“Cuando una mujer gana un ingreso no se va de parranda con sus amigos, no se va a tomar unos tragos. Todo eso lo invierte en la familia en mejor educación y mejor hogar, en unos mayores ahorros para la familia es el progreso de la familia y ese progreso de la sociedad. No quiero decir con eso por supuesto de que todos los hombres gasten a la plata, pero sin duda hay una tendencia en que la mujer gaste todos sus recursos en el bienestar de la familia”, dijo la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez.

Pero esa afirmación que al parecer buscaba exaltar la buena administración financiera de las mujeres, generó polémica. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres señalan que una mamá que no sea ahorradora o que salga a fiesta con sus amigos no es una mala mujer.

“No nos puede llevar a pensar que así son las mujeres, que así tienen que ser todas las mujeres porque en esos contextos nos pueden llevar a la violencia. Que no sea ahorradora, que no piense primero en la familia, eso la hace menos mujer o menos mujer buena”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas.

Según las cifras estadísticas, aunque los hombres son los que más gastan en licor y en entretenimiento, también son los que más gastan en la economía familiar.

“Pero a nivel de compras, bebidas alcohólicas y tabaco, el 63% del gasto lo hacen los hombres y el 33% del gasto, las mujeres”, dice Camilo Herrera, de la firma Raddar.

Frente a quien administra mejor el dinero, la gente en la calle tiene opiniones diversas.

“El hombre como que no tiene como una proporcionalidad, en cambio pues uno piensa en muchas cosas y pues el hombre como que se va por lo más rápido, en cambio uno busca una economía”, dice Maricela, una ama de casa.

“En mi caso, trato de colocar para los servicios, para arriendo y le dejo el sueldo libre a mi esposa”, dice Diego Zambrano, un padre de familia.

También habló un vocero de los padres de familia.

“Hay que reconocer que las mujeres, en especial las madres, multiplican y uno no sabe cómo hacen milagros con el dinero para administrar el lugar. Y, claro, en sus ingresos algunas perciben mayor cantidad que los hombres y saben multiplicarlo para los ministerios del hogar, pero también se dan sus espacios, como dice la vicepresidenta, de parranda y eso no está mal”, señaló Carlos Ballesteros, de la Confederación Nacional de Padres de Familia.

Según cifras oficiales, en Colombia los hombres hacen el 53% de los gastos que el hogar necesita.