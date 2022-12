Freddy Rincón estudia posibilidad de presentarse ante autoridades de Panamá

Rincón, exastro de la selección de Colombia y conjuntos locales, así como de España, Italia y Brasil, se enteró el lunes de la orden que pide su arresto en 186 países.

"He conversado con los abogados la posibilidad de llegar a eso (acudir a la audiencia). Creo, sí tengo que ir (según aconsejan los abogados)... voy porque soy el más interesado en resolver esa cosa (los cargos) y dar la cara. Ahora no me voy a esconder, hago una vida normal", declaró el martes a Caracol Radio.

El ex mediocampista de 46 años es uno de los 96 imputados en una investigación que adelanta la fiscalía de Panamá. Durante una audiencia preliminar en abril de 2011 fueron absueltos 20 y el resto, entre ellos Rincón, esperan juicio.

La cuestión de la circular roja original se conoció en marzo de 2007, el mismo día que la Fiscalía colombiana confiscó cinco propiedades de Rincón que presuntamente fueron usadas para lavar dinero del narcotraficante Pablo Rayo Montaño, preso en una cárcel de Brasil desde 2006. Posteriormente rincón permaneció detenido en una de Sao Paulo cuatro meses y medio.

"Yo entro y salgo de Brasil sin problema... Brasil en su momento pidió a las autoridades de Panamá tres veces (pruebas), pero jamás las envió... simplemente no las tiene, nada se ha probado. Las autoridades de Brasil archivaron el caso", destacó.

Rincón, ídolo en Brasil, brilló con el Palmeiras, Santos y Corinthians. Terminó su carrera como futbolista en este club en 2004.

Luego dirigió a los equipos Iraty, Sao Bento, San Jose, el plantel B de Corinthians, fue auxiliar técnico en el Atlético Mineiro y condujo al Flamengo de Guarulhos.

"Con todas las letras no he tenido ni tendré vínculos con cosas ilícitas (narcotráfico)", sostuvo el martes a Bluradio de Colombia.

"Mi dinero lo gané como futbolista profesional y lo he aprovechado para sustento de mi familia... En ningún momento he tenido cosas irregulares", indicó.

Desde su primer contacto con los periodistas, Rincón insistió que el asunto de la circular roja no es nuevo.

"Soy consciente de eso (la circular roja) y solo espero la audiencia ante las autoridades de Panamá en abril... siempre me he presentado para responderles", reiteró.

Pero todo parece indicar que Colombia no podrá extraditarlo a Panamá, según un funcionario de la cúpula de la Fiscalía local consultado por The Associated Press.

El funcionario, que exigió el anonimato por no estar autorizado para dar declaraciones públicas, explicó que "el tratado bilateral sobre extradición de Colombia y Panamá prohíbe la extradición de colombianos a Panamá y de panameños a Colombia".

Si el ex jugador es capturado en Colombia por el caso Panamá deberá ser puesto en libertad en un máximo de cinco días. "Es decir que rincón no puede ser extraditado a Panamá (desde Colombia)", afirmó el lunes por la noche.

El director de la policía judicial de Colombia, DIJIN, general Jorge Hernando Nieto, confirmó el martes a los medios que, por cuestiones legales, rincón no podrá ser capturado aquí con fines de extradición a Panamá.

El general Nieto hizo notar que ello no indica que el proceso se haya suspendido y Rincón podría ser detenido en otro país, donde su sistema de justicia determinaría si lo pone en manos de las autoridades panameñas.

Rincón reside con su familia en Cali y estaba en camino reincorporarse al equipo local América después de 20 años.

"Vivo en la casa de un amigo mientras termino de arreglar mi departamento... En Colombia me han incautado algunos bienes pero tendrán que devolvérmelos; los obtuve con mi dinero ganado en el fútbol", concluyó.

