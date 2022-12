Fue crimen pasional, afirma familia de joven que murió por ataque con ácido

La tarde de este jueves fue sepultado Alejandro Correa Castaño, el joven estudiante de Ingeniería de Sistemas que murió tras un ataque con una sustancia corrosiva en el municipio de La Estrella, en Antioquia. Entre tanto, las autoridades policiales aseguran que están tras la pista del atacante.

Según los familiares, el crimen contra Correa Castaño se habría producido por aparentes motivos pasionales, debido a la supuesta relación que sostenía con la mujer que lo acompañaba el día que le lanzaron el químico.

Publicidad

Viviana Castaño, prima del occiso declaró que "todos los días a Alejandro mi tía se lo recriminaba, le reprochaba el tema". Según la familiar, la mujer "lo llamaba con gran insistencia. Finalmente Alejo le decía que ya no quería estar más con ella, que lo dejara, que ya no. Que no lo buscara más... y al otro día aparece bañado con tres litros de ácido".

La familia de Correa Castaño pidió al Gobierno Nacional que este caso sea el primero y el último en el país.

"Que ya no haya más muertes, que ya no haya muertes tan tristes, porque no hay derecho. Ya no más", declaró Natalia Cano, pariente de la víctima.

Por el caso, las autoridades de Policía ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa y aseguraron que están muy cerca de los responsables.

Publicidad

Juan Diego Echavarría, alcalde de La Estrella, población donde se registró el homcidio, aseguró que "la Policía viene desarrollando un buen proceso de investigación y muy pronto vamos a obtener unos buenos resultados"