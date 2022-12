¿Fue seleccionado como jurado de votación? Esto es lo que debe saber

Desde este lunes y hasta el 7 de marzo se llevarán a cabo las jornadas de capacitación en todo el país. No asistir podría salirle muy caro.

Finalizó el proceso de selección de los más de 680 mil jurados de votación para las elecciones del próximo 11 de marzo, si usted fue seleccionado es bueno que tenga en cuenta estos puntos:

¿Qué pasa si soy seleccionado y no asisto?

"Va a ser sancionado, Si es una persona que es estudiante o funcionario de una empresa particular lo vamos a sancionar con multa equivalente de hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales, si es empleado público, la sanción puede ir hasta destitución o pérdida del cargo", explica Jaime Suárez, registrador delegado para lo Electoral.

¿Si no me notifican, quedo eximido de pagar la multa?

"No, la notificación de jurados de votación se hace, de acuerdo al Código Electoral por la sola publicación en un lugar público de la resolución de nombramiento que hace el registrador", agrega Suárez.

¿La designación también es para las elecciones presidenciales?

"No. Para las de Presidencia volvemos a conformar la base de datos, probablemente pueda quedar por los perfiles que tiene la persona", indica Suárez.

¿Cuándo empieza el proceso de capacitación?

"El día 12 de febrero comenzó el proceso de capacitación en la ciudad de Bogotá. Les debe estar llegando una notificación impresa o por correo electrónico a cada persona que fue nombrada jurado de votación", explicó el funcionario.

También tenga en cuenta que los procesos de capacitación en Bogotá serán diarios hasta el 7 de marzo en el pabellón 8 de Corferias. Los jurados de votación tienen que presentarse el día 11 de marzo en sus mesas a las 7:30 a.m., a las 8:00 a.m. se abrirán las urnas.