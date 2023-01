“Fue sumergida en agua caliente”: a la pequeña Sharic Nicol la mataron

No se quemó accidentalmente, como dijeron hace un año sus familiares, sino que su madre y padrastro la torturaron y asesinaron, dice la Fiscalía.

La menor murió el año pasado por graves quemaduras. Los médicos que atendieron a la bebé, en Rovira, Tolima, no pudieron salvarla.

Ahora, la Fiscalía señaló a los acudientes de Sharic Nicol como los responsables de su muerte. Las pruebas mostraron que no hubo accidente alguno, sino que fue un homicidio premeditado.

“La niña fue sometida tortuosamente y de manera brutal, luego fue sumergida en agua caliente. Así lo demostró la prueba técnica de nuestro centro de valoración probatoria”, afirmó Robinson Chaverra, director de la Fiscalía de Tolima.

El padrastro y la madre de Sharic ya fueron capturados por la Policía y tendrán que responder por los cargos de tortura y homicidio agravado.

En lo que va del 2018 se han reportado 531 casos de violencia contra menores de edad en el Tolima.