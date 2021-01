¿Fue un lapsus? Margarita Cabello explica por qué dijo "nuestro gobierno" durante su posesión

argarita Cabello se posesionó como nueva procuradora General de la Nación. Su cercanía con el Gobierno Duque ha generado cuestionamientos en la opinión pública, pero ella insiste en que habrá independencia.

¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de la Procuraduría que recibe?

De acuerdo a lo visto creo que debo profundizar muchísimo la parte de prevención para evitar tener que sancionar.

¿Cuál va a ser su énfasis?

El equipo determinado para la Justicia Especial de Paz lo voy a preparar de una manera más profunda, orientada hacia las víctimas, que creo que es donde más fuerza y reforzamiento necesitamos en este momento.

¿Cómo reforzaría el papel de la Procuraduría ante la JEP?

Vamos a seguir apoyándolos, creo que falta mucho por hacer todavía. Es una labor, lleva creo que dos años y algo más y mi intención es fortalecerla mucho más con una orientación clarísima: víctimas, víctimas, víctimas. Protegerlas desde todo punto de vista

¿Cómo visualiza el papel de la Procuraduría en función de esa verdad?

Las cuatro reglas de la JEP son importantes: verdad, justicia, reparación y no repetición y en eso hay que centrarnos. Yo estoy segura que cuando nosotros hablemos de normatividades nunca todo es perfecto, siempre hay espacios grises, siempre hay espacios que llenar y hay muchos puntos que hay que completar. Eso no tiene nada que ver con la importancia de que, encontrada la verdad, hay que dar la justicia y la justicia enfocada hacia las víctimas.

¿Qué opina del estado de la justicia hoy en Colombia?

Analizando con profundidad los problemas al interior de la justicia, que son muchos, y los problemas de la visión de la justicia hacia el exterior, dejamos listos un par de proyectos de reforma de ley y de reforma de ley estatutaria hay mucho que hacer. Siempre hay que mejorar y más ahora con estas situaciones. Recuerde que yo redacté el decreto que pudo posibilitar el ejercicio de la virtualidad en el sector judicial.

Se le ha cuestionado por la expresión “nuestro gobierno” durante su posesión. Esto coincide con la pregunta de cuál es la independencia que usted podrá tener de un gobierno del que acaba de salir y de un proyecto político que cree desde hace mucho tiempo. ¿Cómo va a garantizar que los ciudadanos estén tranquilos frente a la independencia de un organismo como la Procuraduría?

Solo decir algo: yo no lo veo como un lapsus. Lo que pasa es que la polarización nos tiene con esa visión de que buscan por todas partes a ver dónde encuentran lo que piensas o se imaginan. El gobierno es nuestro, todo, para todos. Cualquier ciudadano tiene que hablar de “nuestro gobierno”, entonces ya lo trataron de marcar diciendo que yo estaba hablando como si estuviera dentro del gobierno.

Temas como el caso del senador Pulgar desde la opinión pública son señalados de tener posible conflicto de intereses de su parte. ¿Cómo van a seguir estas investigaciones?

Los procesos, cualquiera que sea, tiene que llevarse como siempre he llevado los procesos: con los análisis de las competencias para saber si yo soy quien debe llevarlo o no. En segundo lugar, con objetividad, garantías procesales, apego a la Constitución, a las leyes para que salga la decisión que tenga que salir.

Hay investigaciones sobre presuntas acciones violatorias a los derechos humanos por parte de militares. ¿Cuál es su mirada en términos generales?

quien incumpla sus deberes y quien incumpla sus funciones tiene que ser sancionado drásticamente. Sea quien fuere. En eso no podemos equivocarnos. Estaremos muy atentos desde el punto de vista de prevención, de acompañar y vigilar para que esas violaciones dentro de las Fuerzas Militares o dentro de cualquier otro grupo no se sigan repitiendo, porque en todas las instituciones hay violaciones, pero no quiere decir que toda la institución esté perdida.

“Margarita Cabello ha sido, es y será una persona independiente en el ejercicio de su función pública”, aseguró.